إزاى تستفيد من الأوكازيون الصيفى 2022 بدون خداع.. اعرف التفاصيل

كتب ــ مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين 8 أغسطس العمل ب الأوكازيون الصيفي 2022، ويستمر لمدة شهر.

وينشر "اليوم السابع " تقريرا معلوماتيا حول كيفية الاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفى 2022 فى نقاط محددة.