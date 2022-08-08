إزاى تستفيد من الأوكازيون الصيفى 2022 بدون خداع.. اعرف التفاصيل

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين 8 أغسطس العمل بالأوكازيون الصيفي 2022، ويستمر لمدة شهر.
وينشر "اليوم السابع " تقريرا معلوماتيا حول كيفية الاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفى 2022 فى نقاط محددة.
- مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.
- التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.
- التأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض.
- الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.
- تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك.
- يكون المواطن حريصا على الحصول على حقه فى شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات والاستفادة من التخفيضات المقدمة.
- أن يكون المواطنين أكثر إيجابية، ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية.
- تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.
- تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون الصيفي 2022 للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة.
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