إزالة 8 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية فى المهد بمساحة 11 قيراطا فى المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، على استمرار أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة، والمهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لشبرابابل وبشبيش والمعتمدية وسامول وبلقينا، حيث تم إزالة 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بقرى كفر حجازى وشبرابابل ومحلة القصب وعزبة حشيش والقرنفلى وسامول بمساحة 11 قيراطا و1 سهم.

وأضاف رئيس المدينة بأن الإزالات تضمنت إزالة 3 حالات بالوحدة المحلية لشبرابابل عبارة عن سملات خرسانية ومبانى وأساسات بالبلوك على مساحه 9 قيراط، وإزالة حالتين على مساحة 11 سهما عبارة عن أسوار من البلوك بالمعتمدية، وحالة واحدة تعد بكل من سامول وبلقينا وبشبيش عبارة عن مبانى و أساسات بالبلوك على مساحه 1 قيراط و9 سهم.

واضاف "الجروانى "أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، شارك في الحملة محمد السباعي إدارة بناء وتنمية القرية، وفكرى عبد المغني رئيس وحدة بشبيش، وحسن ديوه رئيس وحدة بلقينا، وتامر فطيم رئيس وحدة سامول، وسناء الشهاوى رئيسة وحدة المعتمدية، وأمانى محمد رئيسة وحدة شبرابابل.