إزالة 1856 حالة إشغال مخالف بمراكز محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 1856 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك.

- وتضمنت الحملات الرقابية رفع 958 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق عدة شوارع بدمنهور " أرض ادمون - جلال قريطم - الجمهورية - أرض الحوفي - محور الليثى - الروضة - السجن - الجيش - المعهد الديني - عبد السلام الشاذلي - عرابي" ، وكذلك رفع 410 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة ايتاي البارود.

كما أسفرت الحملات عن إزالة 358 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة كفر الدوار ورفع 30 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات و كذلك إزالة 65 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة شبراخيت و 35 حالة برشيد.