إزالة تعديات على مساحة 5 آلاف متر مربع بقرية سلوا بحرى بأسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حملة مكبرة لإزالة التعديات بنطاق منطقة قرية سلوا بحرى، تحت إشراف شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية.

وأسفرت عن إزالة 8 حالات تعدى بمساحة 5129 م2 منها 7 حالات تعدى صادر لهم قرارات إزالة بمساحة 5125 م2 ، فضلاً عن إزالة حالة فورية لتعدى فى المهد بمساحة 4 أمتار.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان للوحدات المحلية بمواصلة جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو الرى ، بجانب رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأعطى المحافظ تكليفاته لكافة الجهات المعنية للاستعداد المبكر للبدء فى تنفيذ فعاليات الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى ستنطلق فى الفترة من 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى 27 أكتوبر المقبل، وذلك للمساهمة فى تحقيق المستهدف لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.