إحالة 402 موظف بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار المتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري، مشددا على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.



وفى هذا السياق قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بحملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإدارى وسير العمل داخل المنشآت الحكومية الخدمية بمدينة دمنهور، حيث تم المرور على "مستشفى دمنهور التعليمى - مديرية الزراعة - مستشفى الحميات - مركز ناصر الطبي"، وأسفرت الحملة عن رصد 337 حالة غياب بدون سند قانونى داخل 4 منشآت حكومية، وكذلك ضبط 65 حالة ترك عمل بدون سند قانونى المنشآت حكومية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ضد المخالفين وإحالتهم إلى التحقيق.