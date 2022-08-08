إحالة العاملين بـ 10 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الإثنين، مديري الإدارات الفرعية، ومدير إدارة خدمة المواطنين بمتابعة مراكز الشباب كلا في نطاق إدارته، وذلك للتأكد من انتظام العمل والتحقق من نظافة المركز وحسن سير العمل، والتوجيه بعمل الصيانة اللازمة للمبنى الإداري والملاعب وصالات الأنشطة إن وجد، مع ضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة بحمامات السباحة ومراجعة السجلات.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تسعى وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة المتابعة الميدانية لمراكز الشباب على مستوى المحافظات في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي تحرص دائما على توفير أعلى مستوى من الخدمات لرواد المراكز والسعي الدائم للتطوير وتوفير احتياجات المراكز.

وشملت متابعة إدارة شباب طوخ مراكز شباب "مشتهر، المنزلة ، الدير ، منشية مشتهر"، ففي مشتهر تواجد جميع الموظفين وتبين فتح باب الترشح لأعضاء مجلس الإدارة لليوم السادس، مع انتظام العمل بالمراكز الأخرى كل يمارس أنشطته الأساسية والفرعية.

كما تضمنت متابعة إدارة شبرا مراكز شباب "مساكن اسكو ، إبراهيم بك ، الحرية والسماع ، والجبلاوى وعمر ، ونادى بهتيم"، وتم التنبيه على الانتهاء من الستارة الرخامية الخاصة بافتتاح الملعب السباعى بمركز مساكن اسكو، والذى من المقرر افتتاحه فى العيد القومى للمحافظة نهاية الشهر الجاري، وسرعة الانتهاء للتسليم قاعة الأفراح bot لبدء الأنشطة الاجتماعية فيها، كما تم التحويل أحد العاملين لشئون القانونية لتغيبه بمركز شباب إبراهيم بك، وأخيرا بنادي بهتيم التأكيد على عمل الصيانة الدورية للمباني الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتكهين الأصناف المستهلكة بالنادى .

وفى إدارة كفر شكر، شملت متابعة مركزي شباب "ميت الدريج، والمنشاة الصغرى"، وفي إدارة قليوب تم متابعة مراكز شباب "حلابة ، قلما، صنافير ، سنديون، كوم أشفين ، بلقس ، زاوية النجار"، وإدارة الخانكة تم متابعة مراكز شباب "الأمل , أبو زعبل , سندوة ، كفر عبيان ، العليقات البحرية"، حيث وجد المراكز جميعها فى الإدارات الثلاثة تمارس الأنشطة بالشكل اليومي وانتظام وتواجد العاملين فى الوردية الصباحية، ما عدا مركز زاوية النجار مغلق مع تحويل العاملين فى الفترة الانتقالية للتحقيق، مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

أما إدارة شباب القناطر تم متابعة مراكز شباب "الوقف، البرادعة، سندبيس ، المنيرة ، شبرا شهاب"، حيث جميعها مفتوحة وتمارس نشاطها فيما عدا مركز سندبيس وجد مغلقا، ومركز الوقف مفتوح في غياب بعض العاملين، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، كما وجد أيضا مركزي "منية شبين، والشوبك" مغلقين فى إدارة شبين القناطر، وتغيب بعض العاملين بنادي شبين الرياضي، في حين حسن سير العمل بمركزي كفر الشوبك ومدينة شبين وتنفيذ فعاليات مبادرة "علم ابنك الرسم".

وفى نفس السياق تابع مدير إدارة شباب بنها 5 مراكز شباب هم "السادات ، ميت عاصم ، كفر الحصة ، فرسيس ، سندنهور"، وتلاحظ انتظام العاملين بالفترة الصباحية بجميع المراكز ما عدا مركز شباب كفر الحصة وجد مغلق على أن يتم تحويل جميع العاملين بالفترة الصباحية إلى الشئون القانونية، وأيضا تغيب بعض العاملين بميت عاصم.

وفي إدارتي طوخ وشبين القناطر تبين غلق كلا من مراكز شباب "خلوة سنهرة ، كفر الدير ، عرب الغديري ، والعسايلة ، كفر الشرفا القبلي"، فى أوقات العمل الرسمية على أن يتم تقديم مذكرة للمدير العام لتحويلهم للشئون القانونية.