أوكرانيا: مغادرة أول سفينة تحمل منتجات غذائية ميناء "بيفدينى"

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن كوبراكوف قوله "يتم حاليًا استخدام جميع موانئ جريت أوديسا لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، والهدف الإضافي هو زيادة الشحن العابر في الموانئ البحرية ذات الصلة".. مضيفا "في غضون أسبوعين، نخطط للوصول إلى شحن من ثلاث إلى خمس سفن في اليوم، ونعمل مع الضامنين للاتفاقيات لضمان أن" ممر الحبوب "يعمل دون انقطاع وأن جميع متطلبات السلامة للشحن مستوفاة.

يذكر أنه ولأول مرة منذ التدخل الروسي الشامل لأوكرانيا، غادرت يوم الاثنين الماضي سفينة تحمل أكثر من 26 ألف طن من الذرة ميناء أوديسا، وفي يوم 22 من الشهر الماضي، تم توقيع اتفاقية بشأن تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من موانئ أوكرانيا بعد اجتماع رباعي لأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة وروسيا في إسطنبول.

وتعتبر أوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للذرة في العالم ، لذا فإن إمكانية تصديرها عبر الموانئ ستساعد في ضمان الأمن الغذائي العالمي.