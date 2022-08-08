اليوم السابع
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أوسع مكان بالدائرى.. شاهد كوبرى المنيب بعد أعمال التطوير

الإثنين، 08 أغسطس 2022 02:00 م
أوسع مكان بالدائرى.. شاهد كوبرى المنيب بعد أعمال التطوير كوبرى المنيب بعد التوسعة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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ظهر الطريق الدائرى بشكل رائع بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال التطوير، حيث تم توسعة الطريق لـ7 حارات فى كل اتجاه، و8 حارات بكوبرى المنيب ليكون أوسع مكان بالطريق الدائرى. 
 
وفى النقاط التالية اهم المعلومات عن الطرق الدائرى بعد توسعته.
 
1- شملت المرحلة الأولى توسعة المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات.
 
2- إجمالى ما تم توسعته فى المرحلة الأولى 76 كم.
 
3- تم تخطيط الطريق بعد التوسعة.
 
4- تم تركيب غنارة الطريق بأعمدة الهاي ماست.
 
5- يتم دعم الطريق بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة.
 
6- جارى الانتهاء من تنفيذ محطات الاتوبيس الترددي BRT.
 
7- أصبح الطريق 7 حارات في كل اتجاه، 6 حارات للملاكي، وحارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT .
 
8- الطريف عند كوبري المنيب 8 حارات في كل اتجاه.
 

الطريق الدائرى

الدائري

توسعة الدائري

النقل



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