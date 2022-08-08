أمريكا ونيوزيلندا تؤكدان أهمية الحفاظ على الاستقرار عبر مضيق تايوان

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أكدت الولايات المتحدة ونيوزيلندا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.



جاء ذلك خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ووزير الدفاع النيوزيلندي بيني هناري، في هونيارا بجزر سليمان، حيث حضرا مراسم الاحتفال بالذكرى الثمانين لـ"معركة جوادالكانال"، بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني.



وناقش الجانبان، بحسب البيان، الإجراءات الأخيرة للصين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، كما تطرقا إلى الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقوات الدفاع النيوزيلندية.

وسلطت نائبة وزير الخارجية الأمريكي الضوء على سبل زيادة التعاون والتنسيق الثنائي، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث في منطقة المحيط الهادئ.



وركزت شيرمان وهناري خلال لقائهما على الجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم وكذلك تعميق المشاركة مع بلدان جزر المحيط الهادئ.



وتزور مساعدة وزير الخارجية ويندي شيرمان جزر سليمان للاحتفال بالذكرى الثمانين لـ"معركة جوادالكانال"، أول هجوم بري كبير شنته الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد اليابان في 1942 وشكل نقطة تحول في حرب المحيط الهادئ.