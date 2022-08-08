أمريكا: متمسكون بمقترحات أوروبا حول الاتفاق النووي مع إيران

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علَّق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، على نتائج المحادثات، التي جرت في فيينا الأيام الماضية، حول إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقال المتحدث - بحسب قناة "الحرة" الأمريكية - "كما قال الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين، فإن النص الذي قدمه في ذلك الوقت هو الأفضل والأساس الوحيد الذي يمكن على أساسه التوصل إلى اتفاق وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شارك منسق الاتحاد الأوروبي في مزيد من المشاورات للمساعدة في توضيح وصقل أي أسئلة متبقية بخصوص هذا النص".

وأكد المتحدث أنه "تم الانتهاء من هذه المشاورات اليوم، وسننتظر الآن خطوات الاتحاد الأوروبي التالية".

وبالنسبة للموقف الأمريكي، قال المتحدث : "موقفنا واضح نحن على استعداد لإبرام اتفاق بسرعة على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي لن أتكهن بموقف إيران يقولون مرارًا إنهم مستعدون للعودة إلى التنفيذ المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة، وكما أوضح منسق الاتحاد الأوروبي، فإن هذا النص هو الأساس المحتمل الوحيد للقيام بذلك دعونا نرى ما إذا كانت أفعالهم (الإيرانيون) تتطابق مع أقوالهم".