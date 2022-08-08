أكثر من 30 ألف حريق فى إيطاليا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف خلال شهر

فاطمة شوقى

شهدت إيطاليا أكثر من 30 ألف حريق غابات خلال شهر يوليو الماضى، بزيادة 14٪% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وكانت البلد الأكثر تضررًا في أوروبا بالنيران، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بين 15 يونيو و21 يوليو، كان على رجال الإطفاء التدخل لإطفاء 32921 حريقًا، وهو سيناريو تفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأسوأ موجة جفاف خلال 70 عامًا، مما يجعل عملية الإطفاء صعبة للغاية.

يشير هذا المزيج من العوامل المناخية إلى أن عام 2022 سيترك بيانات أسوأ من العام الماضي، عندما كانت إيطاليا الدولة الأوروبية التي عانت من معظم حرائق الغابات، حيث تم حرق 159.537 هكتارًا، وفقًا لتقرير نشره المعهد الإيطالي للبيئة.

وأشارت إلى أن المنطقة الأكثر تضرراً من الحرائق خلال الشهر الماضي هي صقلية، حيث نفذ رجال الإطفاء 6534 تدخلاً لإخماد النيران، تليها بوليا بـ 5134 حريقًا، ولازيو، وعاصمتها روما بـ 4799، وكالابريا 3195 حريقا.

ولا تزال منطقة جبل ماساروزا تعانى من أكبر الحرائق، والتى أدت بالفعل إلى حرق 868 هكتارا وهى ما تثير القلق، حيث أن استمرار وجود الرياح يصعب من عملية اخمادها ويوسع عملية انتشار ركعتها.

كما احترقت 100 هكتار آخرى فى حريق نشط منذ الخميس الماضى فى منطقة سيرتالدو، بالقرب من فلورنسا، بينما بالقرب من بيزا دمرت ألسنة اللهب 92 هكتارًا أخرى.

وتؤثر موجة الجفاف التى تعانى منها ايطاليا وهى الأشد منذ 70 عاما على الحرائق بسبب قلة هطول الأمطار.