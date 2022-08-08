أفضل 5 أطعمة للحفاظ على صحتك.. أبرزها الزنجبيل والمكسرات

كتبت فاطمة خليل

هناك عدد قليل من الأطعمة التي تحافظ على صحتك وتقوي المناعة يمكنك دمجها في نظامك الغذائي، لما تحتويه من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأساسية، وفى هذا التقرير نتعرف على أفضل 5 أطعمة لتحسين صحتك العامة، بحسب موقع "health".

أفضل 5 أطعمة للحفاظ على صحتك

1. الفواكه

الفواكه الموسمية مثل الكمثرى والخوخ والتفاح والرمان غنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين أ وج ومضادات الأكسدة والألياف.

ستساعدك هذه الفاكهة في بناء نظام مناعة قوي حتى لا تمرض بسهولة.

اختر قطع الفاكهة الطازجة أو اصنع العصائر في المنزل بدلاً من شرائها ويُنصح بالحد من تناول الطعام في الخارج.

2. الزنجبيل

يساعد كوب دافئ من شاي الزنجبيل على تهدئة حلقك ومحاربة أي أمراض مرتبطة به، الزنجبيل له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات حيوية ومضادة للأكسدة.

يساعد في محاربة القشعريرة والحمى الفيروسية.

إذا كنت لا تحب شاي الزنجبيل ، يمكنك استخراج الزنجبيل وخلطه مع العسل وتناول ملعقة كبيرة منه كل يوم أو إضافته إلى وعاء من الشوربة.

3. البهارات

استخدام التوابل المختلفة مثل الكركم والثوم والفلفل والقرفة والهيل وجوزة الطيب يساعد في تحسين صحتك، حيث تحتوي هذه التوابل على مضادات الفطريات والميكروبات والبكتيريا التي تعمل كمعززات للمناعة.

تساعدنا هذه التوابل ، عند إضافتها بانتظام إلى وجباتنا ، على الحماية من العدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا والإسهال.

4. المكسرات

تحتوي المكسرات والبذور مثل بذور الحلبة والجوز والتمر واللوز والكاجو والفول السوداني على البروتينات والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية.

تمتلئ الفواكه الجافة والمكسرات بالريبوفلافين والنياسين التي تساعد في بناء مناعتنا ومضادات الأكسدة الموجودة فيها تحافظ على صحة خلايانا وتعزز نمو الخلايا.

5. شرب الماء

من الضروري أن تشرب الماء النظيف كلما اضطررت للخروج ، احمل زجاجة الماء الخاصة بك وتذكر أن تشرب منها لترطيب جسمك باستمرار والحفاظ على عمل وظائف الجسم.