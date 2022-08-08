أسعار العملات اليوم الاثنين 8-8-2022 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 8-8-2022، بالبنوك المصرية حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه 59.82 جنيه للشراء، و62.37 جنيه للبيع، أما الريال السعودى سجل 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.