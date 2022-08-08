أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 8/ 8/ 2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 8-8-2022.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ العربية للصناعات الهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، العبور للاستثمار العقاري، ليسيكو مصر، الشمس للإسكان والتعمير، اودن للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية مصر للدواجن، اودن للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الملتقى العربي للاستثمارات، العالمية للاستثمار والتنمية، أم بي للهندسة.

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.293 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 981.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.2 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.68%، والعرب على 7.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.23%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 50.4 مليون جنيه، 352.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة مليون جنيه، 40.2 مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، 24 مليون جنيه، 311.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 10047 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1822 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 12403 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 4051 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2938 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3590 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 10.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.91%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 6.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.46%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 23.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.67%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.588 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.47%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 30.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.42%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 11.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 3.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.25%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.326 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.83%.