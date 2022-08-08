أسرار تراجع الذهب في مصر ووضع سوق العملات.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

قدم تلفزيون اليوم السابع نشرة اقتصادية جديدة اشتملت على عدد من الأخبار الرئيسية لعل أهمها ما أعلنته وزارة المالية بأن المؤشرات المالية تدفع في اتجاه تحقيق التأمين الصحي الشامل لكل المصريين وتراجع الذهب 10 جنيهات في الأسواق المصرية واستقرار النفط عند 94 دولار للبرميل في تداولات اليوم وثبات أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر.

والبداية أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي، تعكس ضمان نجاح مستهدفات بتحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الوزير أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُساعدنا في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة، ومن المقرر الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح.

وإلى الخبر الثاني لدينا حول سوق النفط

وسجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 94.41 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.58 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام الآجلة،قد سجلت أكبر خسائر أسبوعية لها منذ بداية شهر أبريل 2022، لتصل إلى قرب أدنى مستوياتها فى ستة أشهر.



وإلى ملف العملات حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 19.08جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 19.35 للشراء، 19.62 جنيه للبيع، أما الريال السعودى سجل 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 5.12 جنيها للشراء و5.14 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 59.82 جنيها للشراء و 62.46 جنيها للبيع



وإلى سوق الذهب : شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا بحوالي عشرة جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1070 جنيها للجرام مقابل 1080 جنيها للجرام في تداولات أمس الأحد.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1070 جنيها.

عيار 18 يسجل 917 جنيها.

عيار 24 يسجل 1223 جنيها.

الجنيه الذهب 8560 جنيها .