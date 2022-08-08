اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسامة الأزهرى يعقد مجلسا حديثيا في يوم عاشوراء بحضور وفد من نيجيريا

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:12 م
أسامة الأزهرى يعقد مجلسا حديثيا في يوم عاشوراء بحضور وفد من نيجيريا جانب من اللقاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور أسامة الأزهري ،من علماء الأزهر الشريف،  مجلسًا حديثيًّا لقراءة جزء المنذري وجزء الأمير في مسلسل عاشوراء، اليوم الاثنين، في أكاديمية إحياء بمجمع بلال بن رباح بالمقطم، وذلك في إطار عقد المجالس الحديثية احتفالا بيوم عاشوراء.

 

وحضر المجلس مئات من طلاب العلم المصريين والوافدين الذين يدرسون في جامعة الأزهر الشريف وغيرها من الجامعات المصرية.

 

كما حضر أيضا عدد من علماء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية بالإضافة إلى وفد من قضاة المحكمة الشرعية الاستئنافية بأبوجا عاصمة نيجيريا الفيدرالية.

 

وشدد الدكتور أسامة الأزهري قبل بداية حديثه على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالضوابط الصحية.

 

وبدأ الأزهرى مجلس قراءة المسلسل بيوم عاشوراء  وقراءة جزء المنذري وجزء الأمير مُعلقًا عليها وشارحا لها.

 

 وفي السياق نفسه ، شارك الدكتور أسامة الأزهري في مجلس قراءة المسلسل بيوم عاشوراء في البيت المحمدي في ضيافة الدكتور محمد مهنا بحضور عدد من العلماء ، منهم الدكتور رفعت فوزي، الشيخ محمد جمال هاشم، والشيخ علي صالح.

 

 


عاشوراء

اسامة الازهرى

الازهر الشريف

البيت المحمدى



الموضوعات المتعلقة

مجلس الوزراء يعلن شروط التعيين فى وظائف المعلمين بالأزهر الشريف.. صور

الخميس، 04 أغسطس 2022 05:35 م

"لتسكنوا إليها".. مباركات وقبول واسع لمبادرة الأزهر الشريف فى أسوان.. الأهالى: نتمنى رفع المعاناة للمقبلين على الزواج.. وتفعيل وثائق ترشيد الإنفاق فى الزفاف.. و"الفرح يوم واحد وإلغاء النيش والسفرة ووقف الهدايا"

الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:00 م

محافظ دمياط تهنئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية وتشيد بدور الأزهر الشريف

السبت، 30 يوليه 2022 01:22 م

تنظيم ندوات تثقيفية لمبادرة الأزهر الشريف "لتسكنوا إليها" بأحياء الإسكندرية

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:34 م

مراكز الأنشطة الصيفية تفتح أبوابها لاستقبال طلاب الأزهر الشريف

الخميس، 21 يوليه 2022 11:07 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة