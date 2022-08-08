أخطاء لا تفعلها لو أنت مريض التهاب قولون

كتبت نهير عبد النبى

التهاب القولون من أبرز المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون وقد يكون ذلك بسبب الإصابة بالفيروسات والبكتيريا أو الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والحارة، وحسب ما ذكره موقع helthy قد يكون سبب التهاب القولون هو التوتر الشديد والضغط النفسى والآثار الجانبية لبعض الأدوية.

لذلك يجب على مريض التهاب القولون الاهتمام بصحته وغذائه والابتعاد عن العادات السيئة التي تؤثر على صحته وهى:

عادات خاطئة ابتعد عنها إذا كنت مريض التهاب قولون

-يجب الابتعاد عن الأكلات الدسمة والتي تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت وخصوصًا الوجبات الجاهزة، يعتقد أن الأطعمة الدهنية تغير حركة الأمعاء، وتؤثر على إفراز هرمون الأمعاء مما قد يؤثر على حركة المعدة.

-ابتعد عن تناول الأطعمة الحارة والتي تحتوى على نسبة عالية من التوابل فهى تؤثر على القولون وتزيد من الالتهاب والألم .

-ابتعد عن تناول الثوم، البصل، القمح، الحليب، الآيس كريم، عيش الغراب، المشمش، البازلاء والفاصوليا، فهى تزيد من التهاب ومشاكل القولون.

-أظهرت الدراسات أن الكحول يمكن أن يحفز أو يزيد من أعراض القولون العصبي ويؤثر على حركية الجهاز الهضمي التى تسبب تهيج القولون.

-ربطت الدراسات بين شرب القهوة أو الكافيين وظهور أعراض القولون العصبى، حيث يمكن أن يزيد الكافيين من حركة الأمعاء، ويمكنه أيضًا زيادة هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول الذي قد يؤدي إلى تنشيط محور الدماغ الأمعائي.

-ابتعد عن الضغط العصبى والتوتر الشديد فهى من الأشياء التي تزيد من خطر التهاب القولون