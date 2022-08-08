أخبار مصر.. غدا أمطار خفيفة بحلايب وشلاتين وطقس حار بالقاهرة والعظمى 35 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

غدا أمطار خفيفة بحلايب وشلاتين وطقس حار بالقاهرة والعظمى 35 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لخطة تطوير جزيرة الوراق للارتقاء بها عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، واللواء عمرو طلعت، مساعد مدير أمن الجيزة، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.

معهد الفلك: هزة أرضية على بعد 17 كم بقوة 3.47 ريختر شمال غرب مدينة سوهاج سجلت محطات الشبكة القومية لرصد ال زلازل والتابعة للمعهد اليوم الاثنين، هزة أرضية على بعد 17 كم شمال غرب مدينة سوهاج

الحكومة تنفى إغلاق باب التحويلات بين المدارس وتؤكد استمراره حتى 15 أغسطس الجارى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري، مُشددةً على استمرار التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق، حيث تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للتحويلات من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، لينتهي يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

التعليم تعلن رابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم إلكترونيا.

وزيرة التضامن تطلق المرحلة الثانية من المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية من داخل جامعة الأزهر بالقاهرة، حيث شهدت توزيع عدد من أجهزة اللاب توب على الطلبة من ذوى الإعاقة البصرية بجامعة الأزهر، وذلك بالتعاون مع جمعية الاورمان.

رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم الشكر لمصر على ما بذلته من جهد لحقن الدم الفلسطيني في غزة تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، بالشكر إلى مصر على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسـطيني في غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني هناك، محييًا صمود المواطنين في قطاع غزة.

بدء توفير تطعيم الإنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء الجديد بفاكسيرا