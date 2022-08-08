أخبار مصر.. الحكومة تنفى إغلاق باب التحويلات بين المدارس: مستمر حتى 15 أغسطس

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري.
الحكومة تنفى إغلاق باب التحويلات بين المدارس وتؤكد استمراره حتى 15 أغسطس الجارى
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري، مُشددةً على استمرار التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق، حيث تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للتحويلات من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، لينتهي يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.
التعليم تعلن رابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم إلكترونيا.
رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم الشكر لمصر على ما بذلته من جهد لحقن الدم الفلسطيني في غزة
تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، بالشكر إلى مصر على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسـطيني في غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني هناك، محييًا صمود المواطنين في قطاع غزة.
بدء توفير تطعيم الإنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء الجديد بفاكسيرا
أكدت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد لموسم الشتاء المقبل بـ11 مقرا لها بالقاهرة والمحافظات.
الأرصاد: درجات الحرارة الآن فى القاهرة تتراوح بين 34 و35 درجة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه مازالت درجات الحرارة تتراوح ما بين 34 و 35 علي القاهرة الكبرى لتكون في المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس حار رطب على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
بدء استلام كراسات الراغبين في الالتحاق بالمعهد الصحي الشرطي غدا
أكدت الداخلية بدء استلام الكراسات من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي، بداية من الغد حتى 11 سبتمبر، حيث فتحت وزارة الداخلية باب التقديم للمعاهد الصحية، حيث يتم التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم، ويحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم لدفعات 2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث، وللحاصلين على 60% ، على ألا تقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65%.
التعليم: 13 أغسطس الجارى امتحانات المتقدمين للقبول بمدارس المتفوقين
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستبدأ يوم 13 أغسطس الجارى.
تنسيق الجامعات 2022.. 161 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات
أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الإثنين، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى161 طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/ 2023.
التعليم تحدد طرق سداد رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يمكن لطلاب الثانوية الراغبين في تقديم تظلمات على أحد المواد أو أكثر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الإلكترونى ، لمدة 10 أيام حتي يوم 28 أغسطس الجاري.
الأرصاد: أمطار بين خفيفة ورعدية فى حلايب وشلاتين خلال الـ 48 ساعة القادمة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تفاصيل فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة، وذلك فى ضوء خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة لمدة 6 أيام مقبلة .
التعليم: شهادات نجاح مؤمنة ضد التزوير لطلاب الثانوية العامة تصل المدارس الخميس
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة سوف تصل المدارس يوم الخميس المقبل، موضحة أنه يجري حاليا طباعة شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة، بطريقة مؤمنة ومميكنة ضد عمليات التزوير أو التلاعب فيها بأي طريقة كانت، مضيفا "مستحيل تتزور أو يتلعب فيها".
الخارجية الروسية: نرحب بجهود الوساطة المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار بغزة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، ترحيب موسكو بجهود الوساطة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة.
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