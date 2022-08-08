أخبار مصر.. الحكومة تنفى إغلاق باب التحويلات بين المدارس: مستمر حتى 15 أغسطس

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري.

الحكومة تنفى إغلاق باب التحويلات بين المدارس وتؤكد استمراره حتى 15 أغسطس الجارى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري، مُشددةً على استمرار التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق، حيث تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للتحويلات من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، لينتهي يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

التعليم تعلن رابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم إلكترونيا.

رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم الشكر لمصر على ما بذلته من جهد لحقن الدم الفلسطيني في غزة تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، بالشكر إلى مصر على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسـطيني في غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني هناك، محييًا صمود المواطنين في قطاع غزة.

بدء توفير تطعيم الإنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء الجديد بفاكسيرا