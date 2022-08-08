أخبار البورصة اليوم الإثنين 8-8-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 8-8-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.293 مليار جنيه.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ العربية للصناعات الهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، العبور للاستثمار العقاري، ليسيكو مصر، الشمس للإسكان والتعمير، اودن للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية مصر للدواجن، اودن للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الملتقى العربي للاستثمارات، العالمية للاستثمار والتنمية، أم بي للهندسة.

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.293 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 981.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.2 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.68%، والعرب على 7.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.23%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 50.4 مليون جنيه، 352.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة مليون جنيه، 40.2 مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، 24 مليون جنيه، 311.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 10047 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1822 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 12403 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 4051 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2938 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3590 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، شراء الثانية 1.1 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.44%، فيما أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بيع 100 ألف سهم ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 4.2 مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة الشرقية-إيسترن كومباني 3.4 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 533.1 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، العربية لحليج الأقطان، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، شركة مستشفى كليوباترا، 546 ألف سهم، 2907 سهم، 5 آلاف سهم، 743.9 ألف سهم، 3978 سهم، 185 ألف سهم، 37.1 ألف سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 545 ألف سهم.

أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، شراء اتحاد العاملين المساهمين بالشركة عدد 3.5 مليون سهم بسعر 9.854 جنيه بإجمالي 34.9 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 6.0739% إلى 9.854%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 307 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 280.7 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 9.38%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 104.3 مليون جنيه مقارنة مع 78.5 مليون جنيه بنسبة نمو 32.91%.

وحققت شركة القاهرة للدواجن، إيرادات بلغت 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي ربح هذه الفترة 239 مليون جنيه مقارنة مع 80.2 مليون جنيه.

مصر للزيوت

قالت شركة مصر للزيوت والصابون، إن اللجنة الدائمة للبت والبيع، وذلك لبيع جزء من مساحة أرض العلف بمساحة 1062 متر مربع تحت العجز والزيادة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أوصت بإلغاء المزاد لعد بيع أي كراسة شروط، وعدم وجود أي متزايد على الأرض.

باكين

قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، إنها تلقت خطابًا من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) بإعلان نيتها التقدم بعرض شراء غير ملزم للاستحواذ على أسهم الشركة، وذلك للاستحواذ على نسبة 100% من رأس المال المصدر للشركة مخصومًا منها عدد الأسهم اللازمة لاستمرار قيد الشركة في البورصة المصرية، وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 60% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك بسعر مبدئي يتراوح من 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه للسهم، شريطة البدء بإجراءات الفحص النافي للجهالة على باكين لتحديد سعر الشراء النهائي.