أخبار × 24 ساعة.. تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات.. بدء تسجيل الرغبات 11 أغسطس

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

القومية للاستشعار عن بعد: مصر تعمل على توطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية

التعليم تحقق فى نتائج لطلاب ثانوية عامة بعد تداولها على السوشيال ميديا

وزير التعليم العالى: غير مسموح بتغيير رغبات الكليات بعد كتابتها وإرسالها

وزير التعليم العالى يعلن افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة هذا العام

الكهرباء: إجمالي الطاقة المتجددة سيتخطى 10 آلاف ميجاوات بداية العام المقبل

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة..صور

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز خطط زيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها

الصحة: يمكن تلقى تطعيم الجرعة الثانية للقاح كورونا فى أى مركز دون حجز مسبق

تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات.. بدء تسجيل الرغبات 11 أغسطس

تنسيق المرحلة الأولى..89 % علمى علوم و83 % للشعبة الهندسية و64.51 للأدبى

"الأزهر للفتوى" يعقد دورة جديدة لتدريب المقبلين على الزواج بمقر المشيخة

القابضة لكهرباء مصر تفتح باب التدريب لطلاب الشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير المنصورية وتوسعات الطريق الأبيض و26 يوليو الجديد

الصحة تكشف عن المضاعفات الخطيرة للإصابة بكورونا بين المدخنين.. تفاصيل