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أخبار × 24 ساعة.. تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات.. بدء تسجيل الرغبات 11 أغسطس

الإثنين، 08 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات.. بدء تسجيل الرغبات 11 أغسطس السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

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تنسيق الجامعات 2022

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الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

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