اليوم السابع
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الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:44 م
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"آية" تشارك عددا من اللقطات الفوتوغرافية للتعبير عن موهبتها فى التصوير

الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:00 م
"آية" تشارك عددا من اللقطات الفوتوغرافية للتعبير عن موهبتها فى التصوير فن وموهبة
أحمد جمال الدين

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شاركت القارئة آية عبد الرؤوف، والطالبة في كلية تربية طفولة جامعة السادات، عددا من الصور الفوتوغرافية عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ "اليوم السابع"، والتى تثبت موهبتها وقدرتها على اختيار الكادرات المميزة.

وقالت: "بدأت هوايتى منذ سن صغيرة وبالتحديد فى سن الرابعة من العمر، وبدأت ممارسة التصوير عن طريق الموبايل الخاصة بها، وأعمل على تطوير موهبتى بمتابعة أعمال أصحاب الخبرات فى مجال التصوير للتعلم، واكتساب مهارات جديدة".

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فن

تصوير

موهبه



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