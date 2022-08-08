"آية" تشارك عددا من اللقطات الفوتوغرافية للتعبير عن موهبتها فى التصوير

أحمد جمال الدين

شاركت القارئة آية عبد الرؤوف، والطالبة في كلية تربية طفولة جامعة السادات، عددا من الصور الفوتوغرافية عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ "اليوم السابع"، والتى تثبت موهبتها وقدرتها على اختيار الكادرات المميزة.

وقالت: "بدأت هوايتى منذ سن صغيرة وبالتحديد فى سن الرابعة من العمر، وبدأت ممارسة التصوير عن طريق الموبايل الخاصة بها، وأعمل على تطوير موهبتى بمتابعة أعمال أصحاب الخبرات فى مجال التصوير للتعلم، واكتساب مهارات جديدة".

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.