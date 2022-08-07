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ABC News: الخدمة السرية تسلم أرقام هواتف عملائها للجنة تحقيقات الكونجرس

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:17 م
ABC News: الخدمة السرية تسلم أرقام هواتف عملائها للجنة تحقيقات الكونجرس احد عملاء الخدمة السرية - ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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سلمت وكالة الخدمة السرية الأمريكية للجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس بمجلس النواب، قائمة بأرقام الهواتف المحمولة الصادرة عن الوكالة، والتي تخص عملاء مقرهم واشنطن، للفترة التي تحقق فيها اللجنة، بحسب ما ذكرت مصادر لقناة ABC News.

ووصفت القناة فى تقرير لها هذه الخطوة بأنها غير عادية فى ظل التدقيق المكثف حول تعاون الوكالة مع لجنة مجلس النواب التي تحقق فى اقتحام الكونجرس، والدور الذى لعبه الرئيس السابق دونالد ترامب فى هذا الأمر.

ويمكن للجنة الآن أن تحدد أيا من سجلات الاتصال الخاصة بالعملاء التي ربما يرغبون فى مراجعتها، ولو قرروا ذلك، فإنهم يمكن أن يطلبوها بشكل مباشر أو يصدروا أوامر استدعاء لمقدمى الهواتف المحمولة، وفقا للمصدر المطلع على الأمر.

وفى الوقت نفسه، فإن المفتش العام المسئول عن الخدمة السرية حصل على قائمة بالهواتف المحمولة الشخصية كجزء من التحقيق المنفصل الذى يجريه على صلة باقتحام الكونجرس، والذى وقع فى 6 يناير 2021.

وكانت الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلى التي تشرف على الوكالة، قد واجهتا انتقادات فى الأسابيع الأخيرة لقيامهم بمحو رسائل نصية تخص العملاء فى يوم السادس من يناير. واتهم الديمقراطيون بالكونجرس المتفش العام لوزارة الأمن الداخى بالتخلى عن الجهود لجمع سجلات الهاتف والرسائل الخاصة بهذا اليوم.

وقال دون ميهالك، عميل الخدمة السرية المتقاعد، إن السعي للحصول على المعلومات من الأجهزة الشخصية التي تخص موظفين فيدراليين هو خطوة غير معتادة، ويمكن أن تعكس جهودا جديدة من قبل الوكالة من أجل إظهار تعاونها مع محققى الكونجرس بشكل أكبر.

 

 


تحقيقات الكونجرس

الخدمة السرية

اقتحام الكونجرس

وزارة الامن الداخلى

اخبار امريكا



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