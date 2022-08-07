اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 05:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

10 إجراءات حكومية لتسهيل النشاط الصناعي في مصر

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:00 ص
10 إجراءات حكومية لتسهيل النشاط الصناعي في مصر صناعة - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت الحكومة خطوات جادة لتوطين الصناعة المصرية وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وفي سياق السطور التالية نستعرض جهود الحكومة لتيسير سبل الاستثمار في قطاع الصناعة بصفة عامة

-توسعة نطاق النشاط الصناعي وإقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة

-دراسة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية ووضع حلول عاجلة.

-يقوم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة سلطة الطيران المدني ببيانات الأراضي الصناعية المتعلقة بكل من ( الإحداثي – والمنسوب)، تمهيدا لإصدار موافقة الطيران خلال 15 يوم عمل.

- قيام جهات الولاية بتقديم حصر كامل للأراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية

 - الاستعانة بقدرات إدارة المساحة العسكرية لحصر الأراضي

-توحيد أسلوب المعاينة والاشتراطات الخاصة بالمشروعات الصناعية والالتزام بالكود المصري

-إعداد قائمة فحص لكود الحريق للمنشآت الصناعية

-بروتوكول ثلاثي بين الهيئة وجهاز شئون البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية فيما يتعلق بالحماية المدنية.

- بتعديل قانون بشأن منح بعض المنشآت الصناعية تصاريح مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

-الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تيسيرات إجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٠٨٢ لسنة ٢٠١٧

- القانون أنه يخاطب المصانع القائمة غير الحاصلة على رخص تشغيل ويهدف مشروع القانون إلى "شرعنة" القطاع غير الرسمي وضمه تحت مظلة الدولة.

 

 

 


الصناعة

الصناعة الوطنية

الصناعة المصرية

اتحاد الصناعات



الموضوعات المتعلقة

عبد المنعم السيد: مصر تسعى لتوطين الصناعة بإنشاء مجمع لتصنيع الأجهزة المنزلية مع الصين

الجمعة، 05 أغسطس 2022 06:52 م

"وادى النيل بنتا للأدوية والمستلزمات الطبية" تعلن تفاصيل تصنيع "الأكسابين" لعلاج الجلطات.. الدكتور محمد دبور: لا غنى عنه فى المستشفيات والصيدليات.. وهيئة الدواء: القيادة السياسية تدعم توطين صناعة الدواء.. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 10:33 م

رئيس هيئة الدواء: القيادة السياسية تدعم توطين صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتى

الخميس، 28 يوليه 2022 07:47 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة