وزيرة الهجرة تستقبل العالم المصرى محمد ثروت أبرز علماء علوم الأتو ثانية

كتب ـ محمود راغب

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد الدكتور محمد ثروت حسن، أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وواحد من أهم علماء علوم الأتّوثانية "Attosecond"، (أسرع ألف مرة من الفيمتو ثانية)؛ لبحث سبل الاستفادة من خبراته العلمية في خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

من ناحيتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالدكتور محمد ثروت حسن أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن فخرها بما حققه من إنجازات عملية كبيرة جعلته ضمن أفضل علماء العالم في علوم الأتّو ثانية، ويعد نموذجا يحتذى به من المصريين بالخارج الذين يتركون أثرا في مجالاتهم يستفيد منه العالم أجمع.

وأضافت وزيرة الهجرة، أننا سنقدم الدعم الكامل للدكتور محمد ثورت حسن، بما يضمن الاستفادة من خبراته وتجاربه العملية ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية، من خلال التشبيك من الوزارات والجهات المعنية بالملفات ذات الصلة، وفي هذا الإطار سيتم تنظيم ندوة علمية بأكاديمية البحث العلمي، للتعرف على رؤى الدكتور محمد ثروت في عدد من التحديات الحالية في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العملي، هذا بجانب العمل على تنظيم مؤتمر علمي بجامعة زويل، لتعريف طلاب الجامعة بإنجازات د. ثروت والاستفادة من خبراته لتحفيز جيل جديد من الباحثين المصريين على الإبداع والابتكار.

من ناحيته، أعرب الدكتور محمد ثروت حسن أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن شكره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على دعمها للعلماء والخبراء المصريين بالخارج، وفتح مسارات جادة للتواصل المستمر معهم، ما يمثل فرصة حقيقة لمشاركة العلماء والخبراء المصريين بالخارج في بناء دولتنا الحديثة، والاستفادة من خبراتهم في المشروعات والخطط التي تعمل عليها الدولة في المرحلة الراهنة، مضيفا أن مصر تمتلك فرصا كبيرة لركب التقدم، من خلال التركيز على البحث العلمي في مجالات بعينها، تتوافق مع رؤية الدولة وأهدافها المستقبلية، واهتمام القيادة السياسية بقضايا تغير المناخ، وأبحاث المياه، وأيضا الغزل والنسيج.

مضيفا أنه وفريقه البحثي استطاعوا تحقيق إنجاز علمي مهم، وهو تحويل الميكروسكوب الإليكتروني رباعي الأبعاد ليتمكن من رصد الحركة في زمن الأتّوثانية، واستطاعوا من خلاله التقاط صور وفيديوهات لحركة الإلكترونات لأول مرة في التاريخ داخل المادة، كذلك قام بتطوير ليزر أتّوثانية، والذي يعتبر أسرع نبضات الليزر في العالم، حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وأيضا تطوير المخلق الموجي لليزر الأتّوثانية، والذي استطاع من خلاله التحكم في حركة الإلكترونات داخل المواد العازلة كالزجاج وتحويلها لمواد موصلة.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد ثروت حسن استاذ الفيزياء والضوء بجامعة اريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، حصل على الدكتوراه من معهد ماكس بلانك بألمانيا 2013 في علوم الأتو ثانية وعمل في جامعة كالتك مع أحمد زويل في آخر الأعوام قبل رحيله، كما أسس مجموعته البحثية الدولية عام 2017 بجامعة أريزونا والتي تضم مجموعة من الباحثين من دول كثيرة، و لديه العديد من الأبحاث المنشورة في أرقى المجلات العلمية مثل سينس ونيتشر، كما حصل على العديد من الجوائز منها زمالة ماكس بلانك، جائزة منظمة كيك العالمية للمشروعات البحثية ومنحة منظمة جوردن مور الأمريكية.