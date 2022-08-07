نصائح لتناول الطعام بشكل جيد أثناء علاج السرطان

كتبت إيناس البنا

عندما تتلقى علاج للسرطان من المهم جدًا تجنب الأنظمة الغذائية الشديدة التي تحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية، وتحتاج إلى التركيز على هدف صحي وتناول نظام غذائي متوازن وطازج من شأنه أن يساعد في تجديد الخلايا الميتة وتجديدها وتعزيز المناعة المفقودة.

الأطعمة التي يجب عليك اختيارها

الحبوب الكاملة

الفاكهة والخضروات الطازجة

الكثير من السلطات دون أي صلصة

عصير البنجر والسبانخ لزيادة عدد خلايا الدم

الحليب ومنتجاته مثل الجبن والزبادي

البروتينات مثل البيض والدجاج

الأسماك التي تحتوى على أوميجا 3 والأحماض الدهنية

اللحوم الخالية من الدهن

بعد العلاجات والأدوية لعلاج أي نوع من السرطان، يمر الجسم بالكثير من التغييرات، يعتبر فقدان الشهية من الآثار الجانبية والأخطر، بما أن الأكل سيعطي الطاقة والتجديد للارتداد مرة أخرى، إذا لم تأكل ، فسيظل الجسم عرضة للإصابة بالعدوى حيث تنخفض المناعة.

لذا وفقا لموقع " express "، حتى إذا كنت لا تشعر بالرغبة الشديدة في تناول الطعام ، فمن المهم الحصول على التغذية الكافية على الأقل: ابدأ في تناول الطعام ببطء ، باتباع النصائح التالية:

اختر نظامًا غذائيًا عالي السعرات الحرارية وعالي القيمة الغذائية أيضًا مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور وما إلى ذلك . تناول ثلاث وجبات صغيرة في اليوم حتى لو لم تكن جائعا كل قم بتخزين الثلاجة والمخزن بالأطعمة المفضلة لديك قم بتزيين الطعام لجعله يبدو جيدًا وجذابًا تناول الطعام مع الأصدقاء والعائلة حولك حتى تنهي وجباتك

كيف تخطط لوجباتك؟



من المهم جدًا وضع خطة منتظمة لوجباتك للتعافي بعد السرطان. بسبب ظهور بثور في الفم في بعض الأحيان ، قد لا تتمكن من تناول الطعام أو مضغه بشكل صحيح حتى لو كنت ترغب في ذلك.