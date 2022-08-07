منسق عام وافدين جامعة المنوفية تلتقى بالمستشار الثقافى لسفارة فلسطين بالقاهرة

المنوفية فريق المحافظات

توجهت اليوم الدكتورة سلوى فؤاد منسق عام الوافدين بجامعة المنوفية إلى الملحقية الثقافية لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة حيث التقت ناجى الناجى المستشار الثقافي بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة وسليم التلولى مسؤول شئون الجامعات والانشطة الطلابية بالملحقية، وذلك استمرارا لدعم أواصر التعاون بين الملحقية الثقافية الفلسطينية وجامعة المنوفية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

قامت المنسق العام بعرض وتوضيح كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها إدارة الوافدين للطلاب والإهتمام البالغ برعايتهم واحتوائهم بكليات جامعة المنوفية وأيضا مزايا الالتحاق بالجامعة والتسهيلات فى إجراءات الإقامة والجوازات.

وأشارت المنسق العام إلى أن نظام الدراسة الأساسى فى الجامعة هو نظام الساعات المعتمدة فى معظم الكليات بدون أى زيادة فى المصروفات وأن البرامج الخاصة (بمصروفات) تتميز بأسعار تنافسية مقارنة بالجامعات الأخرى.

وتم تقديم عرض تقديمى تفصيلى للبرامج العامة والمتميزة بكليات الجامعة المختلفة مؤكدة مدى تميز وتطور القطاع التكنولوجى والطبى بالجامعة، مؤكدة على التخصصات التقنية الحديثة وخصوصا تخصص الأمن السيبرانى وكذلك الاهتمام بالتخصصات التى تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم الإشارة إلى وجود مجموعة من البرامج المتميزة والخاصة بالتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأكدت الدكتورة سلوى فؤاد أن الجامعة لا تتوانى عن تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابها والاهتمام بكل التخصصات الجديدة والمتميزة التى تناسب سوق العمل وأن الجامعة بكلياتها المختلفة على قدم وساق لاستقبال الطلاب الوافدين فى العام الجامعى 2022/2023 وأن الاستعدادات لاستقبالهم بدأت بالفعل، ومدى حرص إدارة الوافدين على تذليل كافة العقبات للطلاب الوافدين بصفة عامة، وسيتم التواصل المباشر مع الملحقية الثقافية الفلسطينية لسرعة الوقوف على أى مشكلة قد تواجه الطلاب الفلسطينين وسرعة حلها .