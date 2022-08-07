مكملات يجب ألا تتناولها بعد سن الـ 50 إلا بموافقة الطبيب

كتبت إيناس البنا

قد يعتقد البعض أن تناول جرعة زائدة أو غير مناسبة لأي من المكملات الغذائية والكبسولات والمشروبات وما إلى ذلك غير ضارة - وأن الحجم الواحد يناسب الجميع؟

وفقا لموقع "timesnownews" عندما يتعلق الأمر ببعض المكملات الغذائية، فالعمر مهم، يقول المعهد الوطني للشيخوخة، "يمكن أن تكون المكملات الغذائية مفيدة في أي عمر، ولكن يمكن أن يكون لها أيضًا آثار جانبية غير مرغوب فيها، مثل التفاعلات الدوائية غير الآمنة، كما أنها لا يمكن أن تعمل على الإطلاق".

عندما نكون صغارًا - في سن المراهقة أو في العشرينات من القرن الماضي، فإن أجسامنا تبني العظام والعضلات، ويكون التمثيل الغذائي للجسم مختلف، وتختلف المتطلبات من حيث الطعام والراحة عند مقارنتها بما نحتاجه عندما نكون على الجانب الآخر من 30.

لو هل عمرك فوق الخمسين؟ ابتعد عن هذه المكملات

الحديد

من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل أوراق أو بذور الحلبة أو الشمندر وما إلى ذلك من تناول المكملات الغذائية إذا كنت تبحث عن المزيد من الحديد لتغذيه في نظامك الغذائي.

بينما يمكن أن تفيد مكملات الحديد الأشخاص المصابين بفقر الدم، فإن فائدة مكملات الحديد والنحاس تنخفض بسرعة بالنسبة للنساء بعد سن الخمسين، في الواقع، قد تزيد هذه المكملات في الواقع من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض القلب، لذلك ينصح بتجنبها بعد 50 أو نحو ذلك، يمكن العثور على النحاس والحديد في بعض اللحوم والخضروات الورقية والفول والمكسرات. "

الأطعمة المعبأة المضاف إليها الفيتامينات والمعادن

كل شخص يحتاج إلى الجرعة اليومية المطلوبة من الفيتامينات، ولكن الإفراط في أي شيء يمكن أن يكون ضارًا، يمكن أن يسبب فيتامين B6 الزائد مشاكل عصبية مثل عدم التوازن والاعتلال العصبي المحيطي، ويمكن لمكملات الثوم والزنجبيل بخلاف مصادر الغذاء الطبيعية أن تزيد من خطر النزيف لدى أولئك الذين يتناولون مميعات الدم.

زيادة فيتامين أ مع تقدمنا ​​في العمر يمكن أن تسبب تسممًا وتزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، لذا استشر مقدم الخدمة أو الصيدلي قبل تناول أطعمة مثل ألواح الطاقة ومساحيق البروتين التي تدعي إضافة مكملات الفيتامينات والمعادن ".

البيوتين

أي شخص يواجه تساقط الشعر، جرب مكملات البيوتين مرة واحدة على الأقل، وعلى الرغم من أن نقص البيوتين معروف بأنه يسبب أعراضًا مثل جفاف الشعر وترققه، يعد نقص البيوتين نادرًا جدًا، ويمكن الحصول على المدخول اليومي الموصى به من البيوتين بسهولة من نظامنا الغذائي مع تضمين أطعمة مثل البيض والبذور والمكسرات.

بينما تظهر بعض الأبحاث أن البيوتين قد يكون ناقصًا في أولئك الذين يعانون من تساقط الشعر لا توجد حاليًا بيانات كافية لدعم استخدام مكملات البيوتين في علاج ترقق الشعر.

مكملات إزالة السموم

قد يكون من المغري اللجوء إلى مكملات إزالة السموم حيث يبدأ الأيض في التباطؤ ويتجه الوزن ببطء إلى الأعلى، وبعد سن الخمسين، قد يكون من الصعب إنقاص هذا الوزن، ولكن الوعد بقفزة سريعة يبدأ في إنقاص الوزن عن طريق التخلص من السموم يمكن أن يكون عرض المكملات الغذائية خطيرًا لمن هم في هذه الفئة العمرية وما فوقها