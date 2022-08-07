مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث سير ببنى سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا إلى غرفة العمليات بوقوع حادث مروري ناتج إنقلاب "تروسيكل" بالطريق الصحراي الغربي، بدائرة مركز شرطة الفشن، نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 5 آخرون، حيث جرى التوجيه بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع بـ3 سيارات، أنتقلت إلى مكان الحادث وتم إسعاف مصابين بموقع الحادث "رفضا النقل للمستشفى" بينما نقلت سيارات الإسعاف 3 مصابين آخرين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي المصابين الـ3 وهم: اسلام احمد محمد، 22 عامًا، مصابًا بإشتباه ما بعد الإرتجاج وجرح قطعي بالوجه، وصديق كارم عبد الغني، 14 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالزراع الأيمن وجروح بالرأس، وأمير علي السيد، 18 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات، جميعهم يقيمون قرية 3 التابعة لمركز الفشن ببني سويف.

وتم نقل جثة "مجهولة البيانات" من موقع الحادث إلى مستشفى الفشن المركزي، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تقديم العلاج والاسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.