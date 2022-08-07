مركز التنبؤ بوزارة الرى: أمطار خفيفة غدا على جنوب البحر الأحمر

كتبت أسماء نصار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى تعرض مناطقمن جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 3 مم يومى الاثنين والثلاثاء.

وتشير النتائج الأولية إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيولوالتقليل من آثارها.