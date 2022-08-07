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مدير مشروعات "مثلث ماسبيرو": تخصيص 936 وحدة سكنية لعودة أهالى المنطقة

الأحد، 07 أغسطس 2022 09:21 م
مدير مشروعات "مثلث ماسبيرو": تخصيص 936 وحدة سكنية لعودة أهالى المنطقة أبراج مثلث ماسبيرو

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قال المهندس خالد علي، مدير مشروعات الشركة المنفذة بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، إن الشكل الخارجي للمشروع موحد، حتى يتناسق الشكل المعماري بالكامل، وهناك 936 وحدة سكنية مخصصة لعودة 936 أسرة من أهالي المنطقة.
 
أضاف مدير مشروعات الشركة المنفذة بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، في مداخلة متلفزة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الأبراج السكنية مكونة من 21 طابقا، منها 18 طابقا سكنيا، وهناك برجين استثماريين قاربوا على الانتهاء بالمشروع.
 
وتابع مدير مشروعات الشركة المنفذة بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أن المنطقة تحولت من العشوائية إلى مشروع حضاري متكامل على أعلى المستويات، مضيفا: "هناك شقق استثمارية نعمل فيها، ووصل فيها لنسب كبيرة من التنفيذ بالخرسانات والتشطبيات".
 
وأكمل المهندس خالد علي: "حجم العمالة كبيرة جدا بالمشروع من مهندسين ومشرفين وعمالة مدربة وغير مدربة، والأعمال تتم على مدار الـ24 ساعة، ولدينا من 24 – 25 ألف فرصة عمل بمشروع مثلث ماسبيرو".

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