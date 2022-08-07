محطات الشرب بمحافظات القناة تعمل بكامل طاقتها بعد أعمال الصيانة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، انتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة عدد من محطات مياه الشرب في إقليم القناة " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتا أن هناك عدداً أخر من المحطات سوف يدخل مرحلة الإحلال والتجديد قريباً، وذلك ضمن خطة الشركة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والحافظ عليها.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة محطة مياه هويس سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد وتعمل بطاقة تصميمية 30 لتر/ث، كما تم استلام محطة مياه فناره العمدة وتعمل بطاقة تصميمية 30 لتر/ث، وتعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية وتخدم مناطق فناره العمدة، وكسفريت، وأبورمانه الجبل، وكوبري السيل، والمناطق المجاورة وذلك للقضاء علي مشكلات ضعف المياه بالمناطق المرتفعة، كما تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه ابوسلطان.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء تماما من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة عدد 6 محطات بمجمع محطات القصاصين وتعمل بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوم، مؤكداً أن قدرة تلك المحطات قبل أعمال الإحلال والتجديد كانت 8000 متر مكعب يوم، لافتا أن هناك 3 محطات مياه جديدة بمجمع المحطات سوف تدخل الخدمة قريبا، كما جاري أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه أم عزام بطاقة تصميمية 30 لتر/ث، وذلك للقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب بالمناطق المرتفعة بمدينة القصاصين والمناطق المجاورة.

وأضاف اللواء عصمت، أنه جاري أعمال الإحلال والتجديد وصيانة محطة مياه الضبعية، وسوف تدخل محطة مياه عين غصين الكبرى ومحطتي مياه الكيلو 11 ، ومحطة التل الكبير الكبرى، أعمال الإحلال والتجديد والصيانة، وذلك ضمن خطة الشركة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات لإطالة عمرها الافتراضي، والاستمرارية في العمل، كما جاري أعمال الإحلال والتجديد المرحلة 800 لمحطة مياه فايد الكبرى بطاقة تصميمية 800 لتر/ث.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أصلاح جميع الكسور والأعطال المفاجئة خلال الـ 24 ساعة في شبكات وخطوط مياه الشرب بمحافظات، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، منها أصلاح كسر مفاجئة في خط 300 مم بمدينة ابوصوير، أصلاح كسر مفاجئ في خط قطر 8 بوصة بمنطقة قرية الفردان، وإصلاح كسر في خط 600 مم علي طريق الإسماعيلية، السويس الصحراوي أمام مدينة فايد، وإصلاح خط 6 بوصة بمدينة القنطرة شرق الجديدة، وصلاح خط 600 بالتل الكبير بمنطقة الدوايدة.