محافظ دمياط توافق على رفع كثافة قاعات رياض الأطفال

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع كثافة قاعات رياض الأطفال للمستوى الأول بالمدارس عربى/ رسمى من 40 إلى 44 طفلا وبالمستوى الثانى بذات المدارس من 44 إلى 48 طفلا، وذلك لاستيعاب عدد الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمستويين الأول والثانى بمرحلة رياض الأطفال وتلبيةً لرغبات أولياء الأمور.

وعلى جانب آخر، وافقت "المحافظ" أيضا على فتح عدد 5 قاعات جديدة للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات على مستوى المحافظة لاستيعاب الأطفال المتقدمين ممن بلغ عمرهم 5 سنوات، كما وافقت على رفع كثافة الفصول بالمدارس الرسمية للغات إلى عدد 50 تلميذا والمدارس الرسمية المتميزة إلى 40 تلميذا بكل فصل، وذلك تحقيقاً لمطالب أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بهذه الفئة التعليمية واستيعاب التلاميذ العائدين من الخارج والمحولين من المدارس الخاصة ومراعاة للبعد الأسرى والاجتماعى..

فيما ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يتم قبول المتقدمين وفقا للشروط المحددة وبما لا يخل بمعايير الجودة.