محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية ويدعوهم لحفل تكريم المتفوقين

ووجه المحافظ، رسالة شكر وتقدير للطالب يوسف محمود السيد أبو سريع نورؤ إبن مركز طوخ، والحاصل على المركز الرابع مكرر بالشعبة علمي علوم بمجموع 399 درجة، والطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل، بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بالعبور، لحصولهما على المركز السادس مكرر بالشعبة أدبي على مستوى الجمهورية بمجموع 680 درجة، متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم.

وأعلن محافظ القليوبية، تقديم الدعم الكامل للمتفوقين والمتميزين من أبناء المحافظة في مختلف المراحل الدراسية والشهادات، فضلاً عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، مشيراً إلى أنه سيقوم بتكريم الطلاب الأوائل بمختلف الشهادات بديوان عام المحافظة، نظراً لتفوقهم الدراسي، معرباً عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز المتقدمة في مختلف الشهادات والمسابقات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد أعلن أسماء الطلبة والطالبات الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وكان من نصيب محافظة القليوبية، حصول طالبين على مراكز متقدمة بالشعبة علمي علوم وأدبي.