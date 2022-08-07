محافظ الشرقية يجرى اتصالا هاتفيا لتهنئة أوائل الثانوية العامة

والطالب أنس ابراهيم محمد أنس والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 407 "الشعبة الأدبية"، دمج والمُقيد بمدرسة المصرية الانجليزية التابعة لإدارة شرق الزقازيق.

والطالب محمد أشرف كمال خليل والحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوي الجمهورية بمجموع 401 (الشعبة العلمي علوم) والمُقيد بمدرسة الزقازيق الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

و الطالبة شهد مجدي فهمي محمد علي والحاصلة على المركز الربع مكرر على مستوي الجمهورية بمجموع 399 (الشعبة علمي علوم) والمُقيدة بمدرسة أولاد صقر الثانوية بنات التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية.

أعرب المحافظ عن سعادته البالغة بأبنائه المتفوقين والمتفوقات أوائل شهادة الثانوية العامة من أبناء المحافظة ، مؤكداً أنه حرص على الإتصال بهم تليفونياً لتهنئتهم وأسرهم وإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم.

أكد محافظ الشرقية أن الطلاب الأوائل مصدر فخر وإعتزاز لأسرهم ولمحافظتهم ، مؤكداً الإستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للإرتقاء بالعملية التعليمية وتقديم تعليم جيد للطلاب ، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة دوام التوفيق والنجاح.

قدم الطلاب الأوائل الشكر والإمتنان لمحافظ الشرقية لتهنئته الرقيقة لهم والتي تمثل دافعاً قوياً لهم لمواصلة النجاح والتفوق خلال رحلتهم الدراسية القادمة.