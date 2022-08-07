محافظ الإسكندرية يهنئ المنتخب المصري بفوزه على غانا فى الكرة الشاطئية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مباراة الإياب بين منتخب مصر وغانا لكرة القدم الشاطئية فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا "موزمبيق 2022"، وذلك بشاطئ اسحاق حلمي. حيث انتهت المباراة بفوز المنتخب المصري على غانا 5/7.

وهنأ محافظ الإسكندرية المنتخب المصري بفوزه وتأهله إلى بطولة أمم افريقيا "موزمبيق 2022" التي ستقام في أكتوبر المقبل.

وأكد الشريف على الدعم المستمر الذي توليه المحافظة لجميع الأنشطة الرياضية التي تقام على أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

لافتًا إلى أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية. كما أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لإخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق المشرف أمام العالم.

جاء ذلك بحضور الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس منطقة الاسكندرية لكرة القدم، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، وسفير دولة غانا، وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والجهات التنفيذية.