مجلس الشعب الصومالى يمنح الثقة للحكومة الجديدة بأغلبية ساحقة

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأنه جرى التصويت لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة؛ بموافقة 229 نائباً من أصل 237 من النواب الحاضرين، ورفض 7 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائب واحد.

وبدأ أعضاء مجلس الوزراء الجدد في أداء اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا للبلاد.

يذكر أن مجلس الشعب الصومالي عقد، اليوم الأحد، جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الصومالي الجديد حمزة عبدي بري، في الثاني من الشهر الجاري.

يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الجديدة تضم 25 وزيرًا، بالإضافة إلى وزراء دولة، ونواب وزير.

وأشارت الوكالة الصومالية - في وقت سابق - إلى أن التشكيل الوزاري الجديد يضم وزراء سابقين وسياسيين بارزين، كما احتفظ بعضهم بمنصبهم في حكومة محمد حسين روبلي.

وأوضحت أنه تم استحداث وزارة جديدة هي وزارة البيئة وتغير المناخ، كما تم إلغاء وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث الطبيعية، فيما تم دمج وزارتي العدل والدستور لتكون وزارة واحدة.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد كلف، في يونيو الماضي، حمزة عبدي بري بتشكيل الحكومة الجديدة.