أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجماعات المسلحة الأوكرانية نشرت مدرعات وراجمات صواريخ قرب مؤسسة تعليمية في مدينة دروزكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "تمركز مقاتلو الجماعات المسلحة الأوكرانية في دروزكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، في مبنى مدرسة مهنية، ونشروا في المنطقة المجاورة مدرعات وراجمات صواريخ ومدفعية. وتم زرع الألغام في الطرق المؤدية إلى المبنى، ولكن لم يتم إخطار السكان المحليين بهذا الأمر عمدا".

وأشار إلى أنه في نيكولاييف، تمركز المتطرفون في الطوابق السفلية والعلوية من المباني السكنية على طريق خيرسون السريع، وقاموا بإنشاء مراكز إطلاق النار ومستودعات ذخيرة ومنعوا المدنيين من المغادرة.