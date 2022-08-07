اليوم السابع
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قضايا تنتظر الفصل فى أغسطس..أبرزها أحداث ذكرى الثورة وعصابة المواد البترولية

الأحد، 07 أغسطس 2022 01:28 م
قضايا تنتظر الفصل فى أغسطس..أبرزها أحداث ذكرى الثورة وعصابة المواد البترولية محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تفصل محاكم الجنايات المنعقدة فى طرة خلال شهر أغسطس الجاري، فى 3 دعاوى مهمة، ومنها الحكم على 3 متهمين بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والحكم على عصابة تخصصت فى الاستيلاء على المواد البترولية، والحكم على متهم بقضية "محاولة اقتحام قسم مدينة نصر".
 
"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"
تنطق محكمة الجنايات المنعقدة فى طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، يوم 13 أغسطس الجارى بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين  فى القضية المعروفة بـ "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".
 
 
الحكم على متهم بقضية "محاولة اقتحام قسم مدينة نصر"
 
تنطق محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، يوم 15 أغسطس الجاري بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر".
 
الحكم على عصابة تخصصت فى الاستيلاء على المواد البترولية
تنطق الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة بحكمها يوم 27 أغسطس الجارى على  53 متهمًا، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاستيلاء على بترول من 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية.

الفصل فى القضايا

الذكرى الثالثه للثوره

الجنايات



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