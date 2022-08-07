قبل ترويج البضاعة..سقوط عاطل بحوزته كمية من الحشيش في المنيرة الغربية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، في منطقة المنيرة الغربية، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمضبوطات، فتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في ترويج المواد المخدرة بين عملائه بمنطقة المنيرة الغربية.

بإعداد كمين للمتهم، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين زبائنه، وأشار إلى تخزينها بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه، كما اعترف أن المبلغ المضبوط من حصيلة الاتجار، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.