قبل إعلان رئيس الوزراء الجديد.. أوبزرفر: بروكسل متشائمة حيال العلاقات مع لندن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن المسئولين الأوروبيين يشعرون بالتشاؤم بشأن إعادة ضبط العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة ، بغض النظر عن من سيصبح رئيس وزراء بريطانيا القادم في سبتمبر.

وأوضحت الصحيفة أن المسئولين في بروكسل لديهم أمل ضئيل في التقارب مع الحكومة الجديدة سواء كانت رئيستها وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أو وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، حيث من المتوقع أن يصل إحداهما إلى داونينج ستريت في 5 سبتمبر، يوم إعلان الفائز فى السباق على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا خلفا لبوريس جونسون.

وبعد أكثر من ست سنوات من تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي ، وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، حيث تمضي حكومة المملكة المتحدة قدمًا في خطط إعادة كتابة من جانب واحد لبروتوكول أيرلندا الشمالية ، وهو ركيزة أساسية لاتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد الأوروبي إن الخطط - بقيادة وزيرة الخارجية تروس - ستنتهك القانون الدولي وهدد بتمزيق اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد ما يشير إلى أن تروس ، المرشحة الأوفر حظا ، ستتخلى عن النهج الذي اتبعته كوزيرة للخارجية. وقالوا "إذا اتبعت حكومة المملكة المتحدة الخطة الموضوعة بالفعل ، أعتقد أنه من العدل القول إن العلاقات ستزداد سوءًا".

ومع ذلك ، يعتقد المسئولون البريطانيون والأوروبيون القريبون من المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة بشأن البروتوكول ، أن هناك فرصة سانحة لرئيس وزراء جديد ، بمجرد أن يذهب مشروع القانون المثير للجدل إلى مجلس اللوردات ، حيث يمكن مناقشته لعدة أشهر.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن هناك "شبح أمل" لاستئناف المحادثات بينما كان مشروع القانون خارج سيطرة الحكومة ، لكنه قال إنه لا يمكن لأحد أن يقول ما إذا كانت رئيسة الوزراء المحتملة تروس ستنهي المواجهة التي كانت قد كثفتها كوزيرة للخارجية.