فتح التراخيص لـ12 سيارة أجرة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي فى المنيا الجديدة

المنيا - حسن عبد الغفار

قرر اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، فتح الترخيص لعدد 12 سيارة أجرة ميكروباص "14 راكبا" تعمل بالغاز الطبيعى وفقا لحكم المادة 28 من قانون المرور، وذلك للعمل بالخطوط المعتمدة بجهاز مدينة المنيا الجديدة "خط الزهراء – خط القرنفل – خط ابنى بيتك"، بعدد 4 سيارات لكل خط وذلك لدعم منظومة النقل الداخلى بالمدينة والتوسع العمرانى وخدمة سكان المنيا الجديدة.

وتضمن القرار، أن يتم ترخيص 14 سيارة أجرة ميكروباص 14 راكبا تعمل بالغاز الطبيعى موديل 2021 وما بعده باللون الأصفر، وأن تكون الأولوية لقبول طلب الترخيص بالنسبة لمحل الإقامة على التوالى لمناطق "الزهراء – القرنفل – ابنى بيتك – مدينة المنيا الجديدة – قسم المنيا"، على أن يتم الترخيص وفقا لأسبقية التقدم بطلب الترخيص إلى إدارة المرور، ويتم منح الراغبين فى التقدم للترخيص على تلك الخطوط مهلة شهرين عقب صدور القرار.

وكان محافظ المنيا، قد وافق العام الماضى على البدء فى الإجراءات الخاصة باستبدال سيارات الربع نقل المستخدمة فى نقل الركاب، بسيارات ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعى بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك استجابة لطلبات المواطنين، بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظاً على أرواح المواطنين، وقد لاقت التجربة نجاحا ورضا كبير بين أهالى القرى المستهدفة، مما دعا المحافظة إلى تنفيذها فى بعض خطوط السير بالمراكز، تمهيدا لدراسة تعميمها على باقى المراكز وكذلك مدينة المنيا الجديدة.