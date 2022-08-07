غدا.. بدء فعاليات الأوكازيون الصيفى فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة قد استعدت لبدء فعاليات الأوكازيون الصيفي غدا الاثنين الموافق 8 أغسطس.

وأضاف القلش، أن المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اجتمع مع أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية لوضع اللمسات الأخيرة لإجراءات المشاركة في فعاليات الأوكازيون للمحال التجارية التي سوف تشارك في الأوكازيون.

وأوضح أنه سوف يسمح للمحال التجارية التى ستتقدم باستخراج تصريح من إدارة التجارة الداخلية حيث سيصرح لكل محل مشارك بأسبوعين ويتم الإعلان عن الأوكازيون ووضع سعرين لكل منتج قبل الخصم وبعد الخصم على أن يوضح نسبة الخصم على المنتجات وتحرير مخالفات للمخالفين للقرار الوزارى الخاص بهذا الشأن.

وأشار إلى أن عدد المحال التجارية التى تقدمت للمشاركة في فعاليات الأوكازيون بلغت حتى الآن 80 محلا تم استخراج تصاريح لهم للمشاركة حيث يشارك فى الأوكازيون محال الملابس الأحذية والشنط ومنتجات الجلود والأقمشة والاثاث والأجهزة الكهربائية و غيرها من الأنشطة التجارية المختلفة .