طرق الوقاية من حرائق الماس الكهربى داخل العقارات.. الحماية المدنية توضح

كتب عبد الرحمن سيد

اشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق.

ومن تلك الخطوات:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.