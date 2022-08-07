ضبط 17 ألف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى، مشددا على ضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وفى هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو حمص برئاسة اللواء مدحت الزغد حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة تموين ابو حمص وأسفرت تلك الحملة، عن تحرير8 مخالفات تموينية وتم ضبط 350 كيلو مرقة دجاج زنة العبوة مايعادل أكثر من 17 ألف و500 عبوة منتهية الصلاحية بأحد محلات البقالة.
وكذلك تم ضبط مضرب أرز يقوم بإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 5 طن أرز منتج نهائى.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 محلات بقالة وأعلاف حيوانات وبويات و قطع غيار موتوسيكلات لعدم الإعلان عن أسعار البيع للمواطنين.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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