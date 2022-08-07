روسيا: لا يمكن استكمال الإجراءات الفنية لخط نورد ستريم بسبب العقوبات

كتب أحمد عرفة

أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمترى بوليانسكى، أنه لا يمكن استكمال الإجراءات الفنية لخط أنابيب الغاز نورد ستريم بسبب العقوبات المناهضة لروسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة أن استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لعمل خط أنابيب الغاز نورد ستريم غير ممكن بسبب العقوبات المناهضة لروسيا التي تفرضها أوروبا وبريطانيا، وهذا هو السبب في أن الدول الأوروبية تعاني من أزمة طاقة حاليا.

وردا على سبب قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، الأمر الذي يضع ضغوطا إضافية على السكان المعرضين للخطر في أوروبا والمملكة المتحدة، أوضح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة أن فكرة فرض عقوبات ضد روسيا لم تأتي منا، لذا علينا أولا أن نسأل هؤلاء السياسيين الأوروبيين المتهورين، بمن فيهم البريطانيون ، الذين لا يضعون مصالح شعوبهم في أي شيء وروسيا كانت ولا تزال موردا موثوقا للغاز إلى أوروبا.