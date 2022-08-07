روسيا: تدمير ترسانة تحتوى على 45 ألف طن من الذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية

أعلنت القوات المسلحة الروسية أنها تمكنت من تدمير ترسانة تحتوى على 45 ألف طن من الذخائر التى قدمها الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية، موضحة أن القوات الروسية دمرت فى منطقة ميكولايف ترسانة تحتوى على 45 ألف طن من الذخيرة التى حصل عليها الجيش الأوكرانى من حلف الناتو، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت القوات المسلحة الروسية، إن ترسانة تم تدميرها بالقرب من فوزنيسك، حيث كان يُخزن فيها 45 ألف طن من الذخيرة قدمتها مؤخرا دول الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتابعت القوات المسلحة الروسية :قصف الجيش الروسى ثلاثة مواقع قيادة، حيث استهدف القصف كتيبة من اللواء الآلى الأوكرانى بالقرب من قرية أوشيريتينو، وكتيبة من لواء الدفاع الإقليمى بالقرب من بيريستكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية، فضلاً عن الوحدات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكرانى، فى 173 منطقة آخرى.