رئيس مدينة قليوب ينفي تسلق المواطنين للطريق الدائري.. ويؤكد: يوجد سلم مشاة

القليوبية إبراهيم سالم

نفى اللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى لقيام المواطنين بالصعود إلى الطريق الدائرى بدائرة المركز عن طريق حبل، مؤكدا أن الفيديو عار تماما من الصحة وأنه يوجد سلم للمشاة بالدائرى فى قليوب، كما أن المكان الظاهر فى الفيديو ليس موجودا فى دائرة مركز ومدينة قليوب.

وأوضح رئيس مدينة قليوب، فى بيان له، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، غير صحيح ولا يوجد فى مركز قليوب منطقة مشابهة للتى ظهرت فى الفيديو.

وتابع، أن الطريق الدائرى يشهد الآن أكبر مشروع لتطويره وتوسعته فى عدة قطاعات ومنها قليوب التى يوجد فيها سلم للمشاة، مؤكدا أنه لم يتم رصد تسلق للمواطنين للطريق بالحبال فى أى قطاع داخل المركز، كما أنه جرى تشكيل لجنة متابعة وقامت بتمشيط الدائرى بنطاق المركز ولم تعثر على شئ، مشيرا إلى أن مشروع التطوير يسير وفق الجدول الزمنى للتنفيذ، وأن اللجنة تتابع سير العمل ولم يتم رصد شىء كهذا.

وأضاف، أنه من المرجح أن يكون هذا الفعل تم فى أى قطاع آخر من المشروع خارج محافظة القليوبية، لكن هذا قطعا غير موجود بنطاق المحافظة.