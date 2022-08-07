رئيس مدينة السنطة تقود حملة نظافة مكبرة بشوارع المركز

قادت مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، جولة ميدانية على مختلف القطاعات بمركز ومدينة السنطة، وتفقدت أعمال النظافة وإزالة تراكمات للقمامة بمدينة السنطة بشارع التأمين الصحي وشارع الفتوح والشوارع الجانبية المتفرعة وعلى طريق السنطة البلد وبمحيط مبنى التأمينات الاجتماعية الجديد.

كما تفقدت أعمال قص وتهذيب الأشجار بطريق السنطة البلد ومتابعة محطة الصرف الصحي رقم 3 بالسنطة البلد لمتابعة الانضباط الإداري داخل المحطة وسير العمل.

وتابعت رئيس المدينة جولتها بتققد مبني الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية علي طريق السنطه البلد،. حيث تم تشغيل المبنى لخدمة أصحاب المعاشات الحكومية والمستفيدين عنهم، كما تم ازالة اشغالات وتعديات بطريق السنطه البلد ومسح ونظافة الطريق.

كما تفقدت أيضا الوحدة المحلية بمسهلة لمتابعة الانضباط الإداري وسير العمل داخل الوحدة يرافقها لجنة الانضباط الإداري بالمركز.