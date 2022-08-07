رئيس الوزراء يستعرض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى تستهدف تخفيض التأثير السلبى للإفراط فى استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 100 كيس للفرد فى السنة بحلول عام 2025، و50 كيسا للفرد فى السنة بحلول عام 2030.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية تتمثل فى وزارات: التجارة والصناعة، والبيئة، والتعاون الدولى، والصحة، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية.

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإجراءات المتخذة على المستوى الوطنى لتنفيذ الاستراتيجية، مشيرة فى هذا الصدد إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزارة البيئة، وكل من الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية "إنكوم"، وشركة "أوكيانوس العالمية " لتنفيذ مشروع مشترك باسم " أوكيانوس مصر"، لتصنيع بدائل البلاستيك من خلال تكنولوجيا"Made From Stone" والتى يمكن من خلالها تصنيع بدائل البلاستيك من كربونات الكالسيوم.

وخلال ذلك، أشار الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، إلى الإجراءات التى يتم اتخاذها فى إطار دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال والدعم الفنى وبناء القدرات، موضحا أنه يتم التنسيق مع العديد من الجهات المانحة الدولية لتمويل المشروعات التى تساعد فى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وإعداد قاعدة بيانات لكل من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المصنعة لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وكذا الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال التوعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، فضلا عن تصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة فى مجال إدارة المخلفات باللغة العربية.

وتطرق "العربي" إلى إجراءات رفع الوعى البيئى والتى تمثلت فى إطلاق حملات توعية بداية من محافظة البحر الأحمر وبعض المحافظات الاخرى حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان، وحملات تنظيف الشواطئ ورفع الوعى حول حماية كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط بالشراكة مع المجتمع المدنى، فضلا عن عقد مؤتمرات المصنعين والمنتجين للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بعرض الاستراتيجية على مجلس الوزراء، والمهام المنوط بتنفيذها كل وزارة أو جهة.















